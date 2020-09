I Cinquestelle spiegano il Superbonus 110% che dovrebbe rilanciare l'economia del Paese

Venerdì 4 settembre alle ore 21 l'appuntamento è con chi ha fortemente voluto il decreto per rilanciare l'economia del Paese presso il Regina Margherita a Rovigo.I relatori saranno il parlamentare Raphael Raduzzi, componente della Commissione Bilancio e Finanze alla Camera, Enrico Cappelletti, candidato presidente della Regione Veneto per il Movimento 5 Stelle, Antonio Fantoni, presidente degli impiantisti di Cna Rovigo.Con il Decreto n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 20 maggio 2020, il legislatore italiano si propone di favorire il rilancio dell’economia italiana.Verranno analizzate le nuove modalità dell'incentivo eSaranno presenti anche i candidati consiglieri della lista Cinquestelle Elena Suman e Federico Rizzi per la Provincia di Rovigo.La registrazione dei partecipanti sarà aperta dalle ore 20.30 sino ad esaurimento dei posti disponibili in sala. Si raccomanda di portare una mascherina in quanto obbligatoria.