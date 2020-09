Data storica per il mondo ovale, la Rugby Rovigo festeggia i tifosi dopo il lockdown [VIDEO]

ROVIGO - Una data storica per il rugby italiano quella del 2 settembre 2020. Due sono gli aspetti, per la prima volta dopo il lockdown il mondo ovale è tornato in campo con gli spettatori sugli spalti, e per la prima volta è stato consentito l’accesso solo agli abbonati della scorsa stagione.

La FemiCz Rovigo ha così voluto dare un segno tangibile ai propri tifosi, coloro i quali nel “sacro” principio del sostegno non hanno chiesto il rimborso dopo l’interruzione del campionato imposta per l’emergenza Covid-19. Era dal 15 febbraio che i supporter rossoblù non avevano avuto la possibilità di entrare allo stadio Battaglini per assistere ad una partita dei Bersaglieri (avversario Lyons Piacenza 50-19).





Tutti nella tribuna Lanzoni, distanziati di almeno un metro e con la mascherina, ma con la stessa passione di sempre, i colori rossoblù. Allo stadio anche gli sponsor che per diritto hanno l’abbonamento, ed ovviamente il patron Zambelli, che finalmente ha potuto vedere all’opera i nuovi acquisti. All’ingresso tutti con l’autocertifcazione, misurazione della temperatura, gel all’ingresso distribuito dai volontari dell’associazione Bandiera Gialla, tra cui anche l’ex assessore Paulon.



Leggi l'intervista al presidente Zambelli sull'inizio del campionato

Una partita in famiglia, 20 minuti per tempo, quasi una partita vera, per rinsaldare quel legame spezzato da una lunga interruzione, una “Festa dell’Abbonato” che ha anche regalato sprazzi di bel gioco, per quando possibile ai primi di settembre.

A rendere ancora più speciale la giornata arbitro d’eccezione il monumento del rugby rodigino Edo Lubian, dalla tribuna per lui la solita ovazione.

E’ finita in parità, anche se Momberg e compagni hanno cercato di evitare l’ultima marcatura con tutte le forze. Mete nel primo tempo di Cadorini e Borin per la squadra rossa, nella ripresa la squadra blu è salita in cattedra siglando prima con il giovane Uncini e pareggiando il conto con una meta di forza di Nicotera. Non si è calciato, lo spirito del match era ritrovare il contatto e giocare tutto il possibile. Da segnalare Cozzi, il neo acquisto della Lazio si è subito messo in mostra per la sua velocità, bene anche l’argentino Coronel, soprattutto nella ripresa quando è riuscito a rompere diversi placcaggi. Matteo Ferro e Vecchini sono ancora in fase di recupero, e coach Casellato non ha voluto rischiarli, ma per il campionato saranno pronti al cento per cento.





Il 12 settembre, salvo ulteriori rinvii, a Reggio Emilia prima amichevole ufficiale con il Valorugby. Unica cosa certa al 2 di settembre, il divieto di accesso allo stadio per il pubblico in caso di amichevoli tra due squadre diverse (allenamento congiunto), vista la delibera Federale urgente del 1 settembre.

Tanti i tifosi, tutti rigorosamente abbonati, circa 450 sugli spalti della tribuna Lanzoni, era la loro festa, tra i primi ad arrivare Lorenzo Marra, che nel 2019 lanciò una colletta per pagare la multa alla società inflitta dal Giudice sportivo (LEGGI ARTICOLO). “Finalmente vediamo la palla in mezzo al campo, i mesi di lockdown hanno portato un gran danno, in ogni caso è rimasta una gran voglia di vedere i rossoblù”. Abbonato da sempre “Credo dal 1993, ma potrei andare indietro ancora di qualche anno”.

Alla fine del match la squadra, coach Casellato e il patron Zambelli si sono radunati sotto la tribuna Lanzoni per ringraziare i tifosi abbonati, una serata dedicata tutta a loro. A presentare i nuovi giocatori capitan Matteo Ferro.

Giorgio Achilli

Le squadra in campo:

Rossa: Antl, Bordin, Borin, Brandolini, Cadorini, Cioffi, Citton, Cozzi, Greeff, Lugato, Modena, Momberg (Cap), Moscardi, Mtyanda, Sironi

Blu: Bacchetti, Barion, Canali, Coronel, Leccioli, Lorenzetti (Under 18), Mastandrea, Menniti-Ippolito (Cap.), Nicotera, Rossi, Swanepoel, Vian, Visentin

All. Casellato