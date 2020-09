Ritorna il Festival Opera Prima a Rovigo

A differenza delle scorse edizioni, quest'anno il festival avrà una durata più lunga, dal 6 al 13 settembre, ospitando molti eventi inediti e prime nazionali. L'evento è stato presentato oggi a palazzo Nodari. "Alla fine del febbraio di quest‘anno l‘emergenza sanitaria ci ha colti, come tutti, impreparati e nel pieno dell‘organizzazione del Festival"- "Da subito abbiamo deciso, nei limiti e nell‘incertezza delle condizioni che si sarebbero create, di confermare comunque l‘evento.Come negli anni precedenti, il festival invaderà quindi teatri, spazi urbani e luoghi storici della città con i lavori di alcuni dei gruppi più originali del panorama nazionale, dando vita quest'anno ad una programmazione più marcatamente multidisciplinare: accanto al teatro, infatti, saranno presenti la danza, la musica e la poesia.In continuità con gli scorsi anni, il festival si propone anche come un ponte fra le generazioni: in un mondo che riduce anche l‘arte ad un puro attimo irrelato, senza storia né memoria, sentiamo la necessità di costruire uno spazio nel quale artisti di diverse generazioni, maestri e allievi, artisti affermati e nuovi talenti, si incontrino, riflettano, in bilico fra eredità e tradimento.Perfettamente d'accordo l'assessore alla cultura Roberto Tovo. “Questa è una delle iniziative di pregio del panorama culturale cittadino. Abbiamo un ricchissimo calendario e siamo felici di sostenere eventi di questa importanza”.Il programma è stato illustrato da Massimo Munaro, da sempre “anima” del Festival Opera Prima. Si inizierà domenica 6 settembre con Opus 1, un evento realizzato in collaborazione con Rovigo Cello City, che celebrerà contemporaneamente la chiusura del festival musicale e l'inizio di Opera Prima. "Siamo particolarmente felici di questo progetto" - afferma Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival - "trovo infatti che sia molto importante costruire sinergie efficaci con altri soggetti artistici della città, ma non sempre è facile farlo. Quest'evento, invece, pensato prima con Luigi Puxeddu e poi con Vittorio Piombo, mette insieme in modo fecondo le specificitàdi due festival importanti della città."di alcuni autori accostati per la loro esemplarità: ad ogni composizione musicale viene sempre affiancata un'opera letteraria o teatrale, creando cinque piccoli momenti capaci di accostare in modo significativo musica, teatro, danza e poesia.porterà delle piccole azioni poetiche direttamente a casa delle persone (in giardino, in salotto, sotto la finestra, ecc...). Chiunque desideri avere una piccola performance presso la sua abitazione deve semplicemente prenotare al numero telefonico 3273952110.L'installazione sarà dedicata ad uno spettatore alla volta, che verrà invitato a compiere un percorso e rievocare i propri ricordi più cari. Martedì 8 settembre il festival approderà invece ai giardini Due Torri, con un evento dedicato alla poesia, realizzato in collaborazione con Il Ponte del Sale: alle ore 18 saranno infatti presenti Giuliano Scabia, poeta e artista storico, che presenterà Dal lato oscuro di Nane Oca al volo col poeta Blake; e Marco Munaro, che presenterà il suo ultimo libro,Di forme mutate, un lavoro per 5 spettatori a replica, che propone un'immersione intima e personale nello spazio del rito, del mito e del ricordo.un momento in cui gli artisti del giorno presenteranno il loro lavoro al pubblico e si rifletterà assieme sui lavori visti il giorno precedente. Giovedì 10 settembre alle ore 18 ai giardini due Torri andranno in scena due studi inediti dei due artisti segnalati quest'anno al festival: Giuliano Scabia ha infatti segnalato Alessandro Sanmartin, mentre Compagnia Abbondanza/Bertoni ha segnalato Valentina Dal Mas.Forme di minotauri contemporanei. A chiudere la giornata, alle 22 al Chiostro degli Olivetani, vi sarà uno dei gruppi scelti su bando, i veneziani Farmacia Zoo:è con il debutto di Sarajevo, mon amour, un lavoro di resistenza che nasce da una ricerca sui 1.425 giorni d‘assedio vissuti dalla città di Sarajevo tra il 1992 e il 1996 durante la Guerra dei Balcani.Alle ore 21 in Teatro Studio, invece, sarà presente un altro gruppo selezionato su bando: la giovane compagnia toscana Cantiere Artaud con L'eco della falena, un lavoro visivo e poetico ispirato alla vita e alle opere di Virginia Woolf.Come afferma la presidente Carluccio, infatti: "Nonostante l'emergenza sanitaria, è per noi importante che il festival sia un'occasione di coinvolgimento per la città: da questo nasce l'idea di realizzare dei piccoli momenti laboratoriali all'aperto che, nel rispetto delle normative in atto, sappiano portare un clima di festa e condivisione in città".: a firmare la regia dello spettacolo sarà infatti Jonathan Bertolai, giovane artista della Compagnia, già assistente alla regia della fondatrice del gruppo Maria Grazia Cipriani, che presenterà per la prima volta al pubblico la sua opera prima.Domenica 13, giornata conclusiva del festival, gli eventi inizieranno al mattino con un laboratorio gratuito di teatro-danza, dalle 9.30 alle 11 presso i Giardini Due Torri, condotto da Thierry Parmantier, danzatore storico particolarmente attivo a Rovigo, formatosi con Joseph Russillo e Maurice Bejart.A concludere il festival, infine, alle ore 22 ai giardini Due Torri, sarà il concerto gratuito del musicista e compositore Federico Albanese, milanese di nascita, berlinese d'adozione artistica, che dal 2020 è prodotto dall'etichettaMercury KX, casa di compositori e musicisti innovativi come Anoushka Shankar, Ólafur Arnalds e Keaton Henson. Gli eventi a pagamento sono accessibili con un biglietto unico diSono previsti inoltre numerosi eventi gratuiti. La prenotazione (obbligatoria anche per gli eventi gratuiti) può avvenire online su www.festivaloperaprima.it o, a partire dal 6 settembre, in Pescheria Nuova dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 18. Per informazioni, rivolgersi al Festival Opera Prima al numero telefonico 3273952110 o via mail all’indirizzo operaprimafestival@gmail.com