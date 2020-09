Il coordinatore federale della Lega Giovani in città

ROVIGO - Giovedì 3 settembre, a sostegno di Riccardo Ruggero, candidato al Consiglio Regionale per la lista Lega a sostegno della candidatura a Presidente di Luca Zaia e coordinatore provinciale della Lega Giovani di Rovigo, è venuto a Rovigo l’Onorevole Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani. Dopo un giro al mercato del giovedì per ascoltare le necessità dei cittadini insieme ai ragazzi della Lega Giovani di Rovigo, Ruggero e Toccalini hanno tenuto una conferenza stampa.

“Gli obiettivi principali che mi pongo in caso di elezione sono l’Autonomia del Veneto – spiega Ruggero – per la quale supporterò ogni iniziativa a sostegno del Presidente Zaia al fine di ottenere le 23 competenze, un altro è il lavoro soprattutto per i nostri giovani con l’obiettivo di ampliare la ZLS in tutto il Polesine e facilitare l’accesso al credito per le PMI che portano ricchezza e occupazione nel territorio e per l’imprenditoria giovanile. Un altro tema molto importante è l’ambiente, vanno incentivate maggiormente le fonti rinnovabili e le riqualificazioni edilizie, al fine di abbattere gli sprechi energetici e il consumo di suolo. Un’altra azione concreta per cui mi batterò sarà l’aumento delle borse di studio specialistiche in medicina, poiché l’emergenza Coronavirus ci ha insegnato che è fondamentale avere un numero adeguato di medici nei nostri ospedali che troppo spesso, proprio per la mancanza di essi causata da questo collo di bottiglia che non permette a molti giovani laureati in medicina di specializzarsi, sono costretti ad assumerne dall’estero. È inoltre estremamente importante, per un territorio magnifico come il Polesine, la maggiore promozione turistica del Delta del Po e delle sue località balneari e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale troppo spesso dimenticato.”

“La candidatura di Riccardo – spiega Toccalini – è l’ennesima dimostrazione che la Lega è un partito che crede fortemente nei giovani, soprattutto per chi come lui è preparato, competente e con la giusta esperienza che ha acquisito come consigliere comunale.

Un punto molto importante per i giovani e per il futuro del Paese sono proprio le borse di studio specialistiche in medicina dove ricordo che la Regione Veneto è una di quelle che mette più risorse per esse viste le carenze dello Stato centrale. Già a gennaio il Presidente Zaia ha infatti discusso ampiamente con il Governo su questo tema richiedendo maggiori risorse e borse di studio, con l’Autonomia si potrebbero ottenere e gestire più facilmente e con maggiore efficienza.”

Toccalini ha inoltre ricordato la situazione degli studenti universitari che tutt’ora non conoscono le linee guida del Governo per questo anno accademico e del conseguente mancato indotto economico per le città universitarie come anche Rovigo che circa 2000 studenti nelle sue sedi.

Ha infine lodato la gestione di “Garanzia Giovani” da parte della Regione Veneto, una delle poche che riesce a spendere in modo efficiente i fondi e garantendo così l’inserimento lavorativo di molti giovani e ha auspicato che con l’Autonomia si riducano i passaggi necessari per avere le risorse ad essa destinate.