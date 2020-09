Laruccia: "Giusto potenziare la scuola in Polesine"

Per Laruccia: “La formazione è un elemento essenziale per specializzare i nostri ragazzi e- se ne affianchi un settimo, da collocare in Polesine: “Dalla logistica delle merci alla pesca fino all’acquacoltura, indirizzi di studio potenzialmente appetibili e in linea con le peculiarità del territorio non mancano di certo"."È incomprensibile come siamo rimasti fuori dalla pianificazione della formazione specializzata e di certo occorre metter mano a questa situazione al più presto garantendo magari sezioni distaccate sia in Altopolesine che nella zona del Delta:Lo spopolamento - la fuga dei cervelli è infatti solo un aspetto di un fenomeno ben più ampio - in Polesine sta assumendo ormai contorni da vero e proprio scenario di guerra: negli ultimi cinque anni si sono perse quasi 7mila unità, complici scarsa natalità ma anche l'emigrazione di tanti giovani (e non) verso altre zone del Paese o addirittura all'estero in cerca di migliori prospettive di crescita personale.