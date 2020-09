Un corso per specializzarsi in logistica e trasporti per i diplomati

L’evento, che si svolgerà online, permetterà di approfondire il nuovo corso Its Academy Marco Polo in “Tecnico Superiore per la Gestione dei Trasporti e della Logistica” con sede a Rovigo. A chi si rivolge: a coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale e che vogliono specializzarsi nel settore della logistica e dei trasporti.



L’ambito della logistica, sempre più rilevante nell’economia italiana, sta rivestendo un ruolo strategico per il territorio polesano grazie alla presenza di aziende, anche di grandi dimensioni, che necessitano sempre più di figure professionali adeguatamente formate. Informazioni e bando disponibili su www.itsmarcopolo.it iscrizioni online al webinar: WWW.ITSMARCOPOLO.IT/MODULO-DI-PARTECIPAZIONE-INCONTRA-FORMAZIONE