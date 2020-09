Alessandra Moretti per Diego Crivellari: "Riferimento nel Pd e per i civici"

i, e dalla presidente del consiglio Nadia Romeo,ricordandogli, se non ve ne fosse bisogno, che "".La presidente del consigliocon l'auspicio che la medisima attenzione dimostrata da Alessandra Moretti possa tradursi nella costruzione di un nuovo percorso per il Veneto in Europa."Alessandra è l'espressione del Veneto democratico in Europa e non si è mai dimenticata del Polesine - ha esordito il candidato Diego Crivellari -"."La provincia di Rovigo è un territorio che mi è molto caro, qui ho combattuto battaglie importanti dopo un 2015 che non dimentico. Ribadisco cheLegare con legami istituzionali forti e stabili un territorio piccolo come il comune di Rovigo, con la provincia, quindi con la Regione e l'Europa è fondamentale.Dalla Europa, per il Polesine, abbiamo dato sostegno alla cultura, allo sviluppo turistico dell'area protetta del Delta del Po.Sviluppo sì, ma sostenibile, con l'ambizione di arrivare ad emissioni di CO2 zero entro il 2050.In termini di aiuti economici. Risorse fondamentali per contrastare, per esempio, i tagli alla sanità da 30 miliardi degli ultimi 10 anni, le mancate assunzioni di medici, e finanziare gli aumeni dei salari ai sanitari, la dotazione di maggiori dispositivi per i nostri ospedali".".