Pozzato: "Il collegamento tra via Verdi e via Rizzo è un rischio idrogeologico per Villadose"

Così la candidata sindaco di Villadose, Lucia Pozzato, che entra nel merito del collegamento che avverrà tra via Verdi e via Rizzo, con un costo consistente e gravoso sul bilancio comunale."Sorge il dubbio che questa arteria potrà servire solo per rendere più agevole il traffico dei camion verso le discariche, che temiamo possa intensificarsi, con l'arrivo dei rifiuti anche da fuori provincia., la regione italiana che più ha subito la distruzione del verde e del suolo, come dimostrano i tanti disastri ambientali e il dissesto idrogeologico cui il veneto è sottoposto.

“Una scelta svantaggiosa per il territorio di Villadose, che porterà solo rischi dal punto di vista idrogeologico” – afferma Pozzato-. “Una strada inutile, perché oltre a non alleggerire il traffico veicolare, attraverserà Villadose nel punto più basso del territorio comunale e per questo soggetto a problemi di allagamento”. A Villadose servono altre infrastrutture: serve allungare la ciclabile fino alla frazione di Cambio, realizzare nuove ciclabili a Canale e lungo la strada statale, collegando Villadose col capoluogo di provincia e con Adria.

“Un milione di euro è veramente una cifra importante che si poteva impegnare anche aiutando le famiglie, alle quali non basta il buono bebè per decidere di fare bambini. Villadose negli ultimi 10 anni ha avuto un calo demografico preoccupante. Dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie credo sia lo scopo che debba avere la politica. Potenziare l’asilo nido, dotare di strumenti multimediali le nostre scuole, curare e assicurare i servizi per gli anziani e le persone non autosufficienti, sono solo alcuni esempi di servizi e infrastrutture pubbliche da realizzare in tempi brevi per il bene collettivo, questo è ciò che rientra nelle logiche prioritarie del nostro gruppo”.