Giovedì ad Adria il virologo Andrea Crisanti

ADRIA (Rovigo) - “Covid19, cose da sapere per il presente e per il futuro?” Se ne parlerà con il virologo Andrea Crisanti.

Cosa è accaduto fino ad ora e cosa ci dobbiamo aspettare in questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Saranno i contenuti dell’incontro previsto dalle ore 21 di giovedì 10 settembre, alla sala Caponnetto, ubicata nel piazzale Rovigno ad Adria. Il momento di confronto informativo per la cittadinanza, organizzato dall’amministrazione civica, sarà trattato con due giovani speaker d’eccezione con il virologo Andrea Crisanti. Il professore ordinario di microbiologia all’università di Padova che ha affrontato il problema della pandemia per conto della Regione Veneto, risultando la persona che ha contribuito in modo significativo al metodo Veneto, dando i consigli corretti e attuati in questi mesi di emergenza sanitaria.

Una modalità risultata vincente nella strategia applicata durante il Lockdown e ora, in vista dell’apertura delle scuole, un modo per informare la collettività sull’importanza delle modalità di comportamento per prevenire le potenziali situazioni di contagio e tutte quelle buone pratiche quotidiane efficaci per affrontare il Covid-19. L’evento è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria al 0426 941219, dalle 10 alle 12, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.