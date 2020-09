FRATTA POLESINE (Rovigo) - Come previsto, il Covid 19 è ritornato in tutta la sua virulenza, creando grande apprensione tra la popolazione, sebbene ampiamente annunciato (LEGGI ARTICOLO).

“E bene che questa nuova emergenza sanitaria non induca a trascurare o sottovalutare altre patologie ugualmente gravi, il cui esito risente della tempestività delle cure.

L'allusione è in particolare alle patologie neoplastiche, alle malattie degenerative e a tutte quelle tempo-dipendenti”.

Sono le parole di Tiziana Virgili, candidata consigliera regionale nella lista Veneto per le Autonomie, Simonetta Rubinato presidente. “Molti pazienti per paura o per difficoltà ad accedere ai servizi sanitari territoriali e ospedalieri, durante la recente pandemia hanno subito un aggravamento, talvolta irreversibile, delle loro condizioni di salute.

Speriamo che l'esperienza passata sia servita, oltre alla ricerca, all'organizzazione della sanità, rendendola in grado di dare risposte efficaci a tutti i pazienti”.