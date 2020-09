Riaperta la mostra del Cieco Groto

L’allestimento è l’occasione per realizzare un viaggio nell’iconografia del letterato adriese attraverso i ritratti riprodotti nelle sue pubblicazioni ed altre opere che lo rappresentano.Un’ esposizione incentrata sulla tela raffigurante Luigi Groto detto il Cieco di Adria, attribuita a Jacopo Robusti detto il Tintoretto o piuttosto alla sua bottega. Un’opera di proprietà dell’amministrazione comunale, custodita solitamente nell’ufficio del sindaco.A presenziare all’evento anche il presidente dell’ente Parco del Delta del Po che ha sottolineato come la mostra sul Groto rappresenti un’opportunità per far conoscere il valore del nostro territorio con le sue peculiarità.Successivamente Alessandro Ceccotto ha aggiornato la mostra su alcune notizie storiche relative al quadro che ritrae il Cieco D’Adria e a seguire la visita guidata della presidente della Pro Loco.Ecco allora che l’esposizione nasce con un percorso parallelo a quello tradizionale destinato alla fruizione tattile da parte anche di un pubblico di ipovedenti e non vedenti, facendo di questo un valore aggiunto e caratteristica distintiva intesa come un veicolo di trasmissione culturale universale.A rendere possibile l’iniziativa culturale, la direzione regionale musei del Veneto, la direzione del Museo Archeologico Nazionale, l’associazione Pro Loco di Adria, il sostegno di Bancadria Colli Euganei - Credito Cooperativo s.c. e Delta Consulting srl, la collaborazione con la Fondazione Scolastica “C. Bocchi” di Adria,Media partner .ITADRIA by italiani.it . Il museo è aperto dal martedì al sabato,dalle 14.30 alle 19.30; domenica e festivi, dalle 15 alle 19.30 (la biglietteria chiude mezzora prima) Chiuso il lunedì. Per informazioni: telefono 0426 21612