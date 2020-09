Adria presente al raduno CRA di inizio campionato

MONASTIER (Treviso) - Nonostante le difficoltà che impone la situazione delicata in cui ci troviamo, gli arbitri veneti come ogni anno si sono dati appuntamento al raduno di precampionato per prepararsi alla nuova stagione sportiva ormai alle porte. Domenica 6 settembre 2020 presso l’Hotel Villa Fiorita di Monastier (TV) si è tenuto il raduno precampionato degli arbitri CRA. Presenti della Sezione AIA di Adria Mattia Boscolo, arbitro di Eccellenza, e gli arbitri militanti in Prima categoria Mihail Gumenii e Giovanni Nonnato.

Il raduno è iniziato con l’intervento del neo Presidente Regionale Massimo Biasutto che ha presentato la squadra dei componenti del Comitato Regionale, che succederà a quella di Dino Tommasi neo Responsabile della C.A.I. che non è voluto mancare ed ha portato il suo saluto ed in bocca al lupo per la nuova stagione. La mattinata è proseguita con l’aggiornamento degli arbitri relativo alla circolare n.1 attraverso anche la visione di filmati, a cura di Alessandro Bianco componente del Settore Tecnico. Nel frattempo dalle ore 10 alle 12 si è svolta la Consulta Regionale dei Presidenti delle Sezioni del Veneto.

La pausa pranzo è stata anticipata dall’intervento dell’arbitro che più rappresenta il veneto a livello nazionale ed internazionale: Daniele Orsato. Anche quest’anno non poteva non mancare e con la sua infinita motivazione e forza ha raccontato l’incredibile esperienza di essere il direttore di gara della finale di Champions League, la ciliegina sulla torta di una straordinaria carriera arbitrale. Un tripudio di emozioni, tantissima adrenalina mista a gioia e tensione racconta, dal momento della chiamata per la designazione della gara da parte di Rossetti fino al triplice fischio finale. Un racconto, quello di Daniele, di estrema motivazione per tutti i giovani arbitri che sicuramente saranno ancora più determinati a lavorare sodo per raggiungere i propri obbiettivi.

Ampio spazio è stato riservato all’intervento del presidente CRA Veneto Lnd Beppi Ruzza, immancabile all’appuntamento, che ha portato le sue preoccupazioni per le avversità che la pandemia comporta per questa stagione sportiva condivise queste anche dai Componenti Nazionali Giancarlo Perinello e Umberto Carbonari che sono intervenuti nel corso della giornata. Successivamente, rimanendo nel tema Covid, è intervenuto il componente Stefano Tomasi che ha illustrato quali sono le misure di prevenzione da seguire per questo inizio di campionato durante le gare, dall’arrivo all’impianto di gioco fino alla partenza.

Infine sono stati affrontati tre temi fondamentali per la formazione di un arbitro: tecnico, etico e atletico. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico sono intervenuti il presidente Massimo Biasutto e Matteo Trefoloni che hanno affrontato, analizzando filmati, situazioni di fallo di mano, fallo aereo, gioco pericoloso, utilizzo dei cartellini, Dogso e Spa. Il componente Gianluca Baciga ha affrontato il codice etico che un arbitro deve seguire, aspetto molto importante per qualsiasi figura si appresti ad assicurare il rispetto delle regole. Infine l’aspetto atletico è stato affrontato dal componente Gianni Bizzotto che ha spiegato come migliorare lo stile di corsa e come curare la preparazione atletica.

Una giornata intensa insomma, che nonostante le difficoltà si è svolta nel migliore dei modi, ed ha permesso agli arbitri regionali di ritrovare la concertazione e rinnovare l’entusiasmo per iniziare al meglio la nuova stagione sportiva.

La stagione è già iniziata con una serie di partite amichevoli. Si ricorda che mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 20:30 presso il campo sportivo di Corbola si disputa la gara amichevole Corbola-Adriese (Juniores) diretta da Mattia Boscolo coadiuvato dagli assistenti Matteo Pavanati e Enrico Franchin.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni gratuite del corso per diventare arbitri di calcio della sezione AIA di Adria, per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno tra i 15 e 35 anni. Per informazioni inviare una mail ad adria@aia-figc.it oppure contattare il numero 3343507735.