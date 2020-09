Successo per il beach tennis sull’isola

ISOLA di ALBARELLA (Rovigo) - Si è svolto domenica 6 settembre nell’Arena in sabbia del Bora Bora di Albarella l’ultimo appuntamento appuntamento del Tour Beach Tennis Events 2020. La splendida location, tirata a lucido per l’occasione, è stata la magnifica cornice di una straordinaria giornata piena di sole e di tanto divertimento .

Tre le categorie in campo: alle ore 9.30 torneo Doppio Maschile Quota 90 (la somma dell’età degli atleti deve fare minimo 90) e alle 11,30 Doppio Maschile Open. La manifestazione, avente carattere promozionale, ha riscosso enorme successo con la partecipazione di tanti appassionati provenienti da tutte le provincie del Veneto, dalla vicina Emilia e dal Friuli. Tantissime le partite giocate seguendo il protocollo previsto per la disciplina soprattutto moltissimi sorrisi in campo e fuori con oltre 100 presenze tra giocatori e relativi familiari.

La vittoria nel doppio Quota 90 è andata alla rodata coppia Massimo Bergamin/Luca Taribello su Gabriele Fabbri/Mauro Bardelle; nel doppio Maschile Open la coppia Francesco Rizzato/Daniel De Marchi ha avuto la meglio su Lorenzo Cesaretto/Enrico Dalconi. Infine nel Doppio GUM si impone, a sorpresa, la coppia Michele Dittadi/Francesco Fusetti su Paolo Astolfi/Paolo Cesaretto.

Entusiasta dell’evento Rudi Birolo, gestore del Bora Bora che si gode il successo e fissa altri ambiziosi traguardi per il prossimo anno, il 5^ consecutivo, a consolidamento del rapporto con lo Smash di Rovigo. dove tutti gli appassionati si sono dati appuntamento a Settembre per salutare l’Estate ed iniziare la stagione Indoor nei campi attrezzati presso il Circolo Tennis Rovigo.