Giorgio Crepaldi a Scardovari per testimoniare la bellezza del Delta del Po

Lo scopo della visita è stato quello di toccare con mano le difficoltà, le sfide e la passione di una giovane imprenditrice per vedere come nasce un'azienda e l'impegno necessario che una ragazza deve affrontare per far fronte alle sfide quotidiane, sia burocratiche che del territorio.La visita è proseguita poi nel mielario, dove avviene la produzione di miele e nel laboratorio di Federica che ha da poco ottenuto il riconoscimento PPL (piccole produzioni locali), grazie ad una legge regionale che consente si giovani imprenditori la vendita diretta dei propri prodotti.In conclusione, Crepaldi ha tenuto a precisare che sia la visita che il catering sono state predisposte da aziende del territorio gestite tutte da giovani, in un evento totalmente under 30.