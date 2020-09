Simonetta Rubinato, l'alternativa al grande bluff del presidente Zaia sull'autonomia del Veneto

afferma Simonetta Rubinato a Rovigo pensando a quanto affermato dall'articolo 5 della Costituzione e quanto poco il Veneto ha in materia di autonomia.Una battaglia che ha da sempre visto in prima linea,i (saggista ed opinionista, grande esperto in materia di federalismo)(educatrice professionale alla sua prima esperienza politica), alle regionali nella lista provinciale.Da senatrice componente del gruppo per l'autonomia del governo di Romano Prodi, a dicembre del 2007 in Consiglio dei Ministri passò la nostra proposta di Legge che vedeva la richiesta di autonomia concertata con lo Stato attraverso una semplice trattativa sul modello di quello usato per le diverse confessioni religiose. A gennaio 2008 cadde il governo, arrivò Berlusconi e quanto fatto divenne lettera morta.su una proposta non della Lega, ma di Angelino Alfano, di Ncd, ma ancora, tutto inutile.".La sfida per un paese federale come Germania e Svizzera parte dalla mia lista per le regionali.".La battaglia per il rilancio del ruolo delle province fa parte del“Noi crediamo – ha spiegato l’ex parlamentare – che la provincia vada ripensata nella prospettiva dell’autonomia, della sussidiarietà e della democraticità degli organi di governo locali, tanto più nell’ipotesi che la nostra Regione possa acquisire presto l’autonomia richiesta in massa da 2,2 milioni di veneti il 22 dicembre 2017”.La battaglia della lista di Simonetta Rubinato: “” parte dalla constatazione che“Se 33 Comuni hanno chiesto di potersene andare dal Veneto, e Sappada ci è pure riuscita con l’avvallo di Zaia, e addiritturavuol dire che esiste un problema grosso come una casa, ancor oggi rimasto senza risposta” ha sottolineato.“Ecco perché votare noi: perché, e poi non riesce quando è al Governo – Lega, Pd e 5Stelle – ha portare uno straccio di proposta in Parlamento” ha concluso.Con Simonetta Rubinato Tiziana Virgili, già presidente della Provincia di Rovigo, Beatrice Stevanin, responsabile della struttura Sacra Famiglia di Fratta polesine e Corrado Poli, per una candidatura di testimonianza, quella dell'idea di fondare un partito del Veneto, a differenza di un partito dei veneti che porrebbe invece l'attenzione ad una matrice etnica. Un partito che si occupi di politiche urbane e rapporti tra aree e pubbliche amministrazioni. Il nodo cruciale sarebbe la rappresentanza del territorio.