Marialaura Tessarin: "Mancanza di lavoro? Serve maggiore attenzione per le infrastrutture"

PORTO VIRO (Rovigo) - "Cosa serve più di ogni altra cosa al Polesine in questi tempi? La risposta è molto semplice: serve lavoro, soprattutto per i giovani". Così la candidata al consiglio regionale per il Partito Democratico Marialaura Tessarin, che spiega successivamente: "Per questo è necessario non solo che le imprese esistenti continuino ad operare ma che ne nascano di nuove in ogni settore, sia agricolo che commerciale, industriale o turistico".

"Come sappiamo, fare nascere e prosperare un'impresa oggi in Italia è una cosa difficilissima per tanti motivi: dalla burocrazia asfissiante alle tasse molto alte e ai tempi della giustizia incerti. Far nascere un'impresa in polesine e soprattutto nel basso Polesine è ancora più difficile che nel resto del Veneto. Questo è dovuto alla arretratezza infrastrutturale del nostro amato territorio".



"La situazione attuale è drammatica: abbiamo solo due autostrade (la A13, Bologna Padova e la A31, Valdastico) ed entrambe sono in direzione nord-sud mentre la nostra provincia si estende in direzione est-ovest, quindi non collegano tra di loro le realtà polesane, e di fatto entrambe servono solo il capoluogo e parte dell’alto polesine. Abbiamo poi la transpolesana, unica superstrada, la cui manutenzione lascia a desiderare, è piena di buche, e in ogni caso è incompleta: si ferma a Borsea".

Aggiungendo poi: "La viabilità basso-polesana è demandata alle sole strade ordinarie statali, regionali o provinciali come la Rovigo-Adria o la Romea: strette, trafficate e pericolose. In particolare, la Romea è notevolmente battuta dal traffico pesante ed è spesso teatro di gravissimi incidenti anche mortali."In questa situazione come possiamo pensare che ci siano imprenditori disposti a investire nel nostro territorio? Allo stesso modo come pensiamo di attrarre turisti se raggiungere le nostre mete è così complicato?".

Concludendo: "Dobbiamo essere attraenti, dobbiamo essere appetibili,, dobbiamo farci belli. Quindi cosa propongo? Pochi e semplici interventi che servirebbero a rendere più attraente questo territorio: prosecuzione della transpolesana fino al mare, messa in sicurezza della Romea per esempio riducendo gli incroci a raso in favore di cavalcavia o sottopassi, ammodernamento della linea ferroviaria Rovigo - Chioggia, per esempio elettrificandola. Infine, maggiori investimenti sulla banda larga, vale a dire maggiore diffusione della fibra ottica e delle reti mobili".

"Più specificatamente per il turismo poi vorrei che si investisse veramente nel nostro Parco Regionale del Delta, anche qui migliorando le infrastrutture: non solo la viabilità ma anche interventi che rendano più agevole e piacevole il soggiorno ai visitatori, come piste ciclabili, aree pic-nic ecc".