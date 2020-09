Prosegue il tour nel Polesine

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Visita nelle campagne di Occhiobello per Valeria Mantovan, candidata alle prossime regionali del 20 e 21 settembre nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno di Luca Zaia presidente.

Accompagnata da Daniele Cordone, coordinatore provinciale Riva destra, ha visitato i produttori di pere e l’azienda Zanella. Proprio gli agricoltori in questo periodo stanno combattendo non solo con la cimice asiatica, ma anche con un fungo micidiale che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto.

La visita agli imprenditori della zona è proseguita mercoledì 9 settembre nel comparto commercio di caffè e nella la rinnovata pasticceria Dolce Segreto, dove ha visto un virtuoso imprenditore far i conti con la chiusura in periodo covid. 10 gli addetti, con l'unica certezza, le scadenze delle tasse. In fine Valeria Mantovan ha fatto tappa al mercato di Santa Maria Maddalena dove ha spiegato il programma elettorale ai cittadini.

Qualche giorno fa la Mantovan aveva visitato anche il mercato ortofrutticolo di Lusia “eccellenze del territorio che devono essere supportate costantemente perché sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita del Veneto. Riconoscere Lusia come distretto del commercio vorrebbe dire avere un manager del distretto che lavora per valorizzare i prodotti e le attività della zona. Qualcuno che prende a cuore il territorio, che sappia mettere in rete le realtà che ci sono perché possano collaborare e trarre la giusta e meritata valorizzazione. Lusia ha economie importanti, bisogna attuare delle misure per riuscire ad ottenere contributi economici a sostegno delle attività produttive. Il mercato deve continuare ad essere punto di riferimento per il territorio polesano, come è sempre stato da 60anni ad oggi, motore economico che non deve spegnersi”.