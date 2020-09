Special guest d’eccezione in piazza Cavour

ADRIA (Rovigo) - Venerdì 11 e sabato 12 settembre Deltablues farà tappa ad Adria in piazza Cavour con inizio delle esibizioni alle 21.30 in entrambe le serate.

Sul palco venerdì 11 headliner il trio altoatesino Bayou Side che, capitanato dal chitarrista e cantante brunicense Hubert Dorigatti, si avvarrà di uno special guest d’eccezione, quale l’armonicista pavese Fabrizio Poggi, il primo bluesman italiano a ottenere una nomination al Grammy Award nel 2018 nella categoria Best Traditional Blues Album, poi vinta dai Rolling Stones. Molto noto negli Usa, Poggi ha lavorato, tra gli altri, con Charlie Musselwhite, Eric Bibb, Guy Davis. Nell’ambito della musica leggera italiana, consolidata è la collaborazione con Enrico Ruggeri. In apertura esibizione dei Bluesy Biscuits, quartetto ferrarese di impronta rock blues.

Sabato 12 Deltablues vira verso sonorità jazz, facendo alternare sul palco il quartetto di Sara Jane Ceccarelli (come cantante ha lavorato, tra gli altri, insieme a Francesco de Gregori e Nicolò Fabi) e il supergruppo composto dal sassofonista Fabio Petretti, dal pianista Michele Francesconi, dal bassista Paolo Ghetti, dal batterista Stefano Paolini. Insieme, dunque, quattro tra i più apprezzati turnisti e compositori in Italia, peraltro tutti docenti di conservatorio. Ingresso per ciascuna serata 5 euro.

Deltablues è organizzato da Ente Rovigo Festival con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la collaborazione del Conservatorio Statale F. Venezze, il patrocinio e sostegno di Regione Veneto nell’ambito di Reteventi della Provincia di Rovigo, il patrocinio e sostegno dei Comuni di Rovigo, Adria, Lendinara, Loreo, Porto Tolle.