Non solo diritti esclusivi, le tre direttrici d'azione di Cristina Folchini per il comparto della pesca

composto da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna,attualmente una realtà unica da Trieste ad Ancona," afferma Folchini, accolta dallaLa Regione dovrebbe impegnarsi con una sistemazione definitiva degli sbocchi a mare, della navigabilità dei rami e delle lagune, della protezione del porto di Pila, oltre 50 imbarcazioni, con una diga, ed affidare la manutenzione alle cooperative stesse, di modo da evitare le manutenzioni annuali, sempre in regime di somma urgenza, autorizzate dalla Prefettura di Rovigo." afferma Folchini facendo proprie le istante delIl problema del prezzo basso a cui il prodotto pescato viene venduto nel mercato nazionale ed internazionale, dopo il, potrebbe essere in parte risolto intervenendo sulla troppo estesa area di costa GSA17, con l'auspicio che, forte di una autonomia richiesta e non ancora accordata,, soprattutto in materia di promesse elettorali" sottolinea Folchini - ribadendo ai soci della cooperativa di PilaCon l'invito a non dimenenticarsi cheil presidente Mazzucco ha ringraziato per l'attenzione dimostrata da parte della candidataseconda generazione di imprenditori, con una terza pronta al passaggio di consegne."Come imprenditore del comparto sono certo di farmi portavoce di tanti colleghi del settore nel"."Trasformazione, vendita, trasporto del pesce creano un indotto in Polesine doveper dare tranquillità ad un comparto che dal punto di vista numerico non è secondo a nessuno in provincia di Rovigo".