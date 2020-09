Il coro Soldanella ha il suo nuovo direttore: Alessandro Stocco

Il sodalizio ha ripreso, già in settimana, la sua piena attività iniziando dalle prove e sfrutterà i prossimi mesi per preparare la stagione concertistica 2021 nel segno della sua gloriosa storia e desideroso di ottenere ancora tanti successi nel prosieguo del suo cammino. Un cambio di timone dopo l'addio di Cristiano Roccato ( LEGGI ARTICOLO ).Suona a Venezia, Treviso, Padova, a Codigoro (FE), a Rimini. Nel 1983 vince il concorso come docente di musica nella scuola media e inizia così ad insegnare nelle scuole. Nel frattempo partecipa ad attività corali nella propria città, prima come corista e successivamente come direttore di coro.Nel 1992 e per alcuni anni partecipa con il coro dei ragazzi della scuola media “Bonifacio” di Rovigo ad alcuni concorsi corali organizzati dall’A.S.A.C. Veneto con risultati lusinghieri. Nel 1997 fonda il coro “Ande e Cante” che ha diretto per 5 anni esibendosi in tutta la provincia di Rovigo in diverse rassegne e spingendosi anche in provincia di Venezia.