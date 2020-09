Il Csm assolve l’ex Pm di Rovigo dall’accusa più grave, ritorna in servizio a Bologna

ROVIGO - Una decisione che era già nell’aria dopo il parere favorevole della Procura Generale (LEGGI ARTICOLO). L’ex Sostituto Procuratore del Tribunale di Rovigo, Davide Nalin, può ritornare in sevizio con effetto immediato, sarà Giudice a Bologna.

Lo ha stabilito la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Nalin era rimasto coinvolto nel caso Bellomo, espulso dal Csm per lo scandalo della scuola di preparazione al corso in magistratura 'Diritto e Scienza”.

Per il Csm Davide Nalin, in sostanza, ha una unica colpa, ovvero quella della partecipazione alla scuola. Una condanna di due anni di sospensione già espiata (sentenza non definitiva), per cui può tornare in servizio.

Davide Nalin per quanto riguarda il secondo capo d’imputazione, relativo alle condotte poste in essere nei confronti delle borsiste e allieve della scuola, è astato assolto perché è stato escluso ogni addebito. Questa era l’accusa più grave, ed è stata smontata pezzo per pezzo nel corso del procedimento disciplinare.

Il Giudice Davide Nalin aveva sempre respinto le accuse, affidandosi anche ad una lettera inviata al nostro giornale giudicandole ”diffamanti, surreali ed inverosimili" (LEGGI ARTICOLO)

Sono in corso ancora due procedimenti penali, uno a Piacenza (LEGGI ARTICOLO) e l’altro a Bari, ma visto come si è espresso il Csm, per Davide Nalin potrebbe arrivare anche una assoluzione con formula piena.