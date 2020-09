Anita Gallimberti nuovamente alla mostra d'Arte Cinematografica di Venezia

che ha accolto, dalla repubblica di San Marino, Lucia Righi titolare del “Castello del Circo”, un circo stabile dove si insegnano le arti circensi e dove sono state girate alcune scene del docufilm.L’assessore ha evidenziato l’importanza delle opere di Gallimberti quali patrimonio culturale per le nuove generazioni e come valorizzazione del territorio bassopolesano. Grande emozione nel ricordare il giovane Giacomo Zucchini, uno dei protagonisti di una storia del film “Finchè il Destino non Ci Separi” prematuramente scomparso con la presenza dei genitori Chiara e Claudio.