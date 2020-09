Corazzari: “In Veneto l'entusiasmante ed eccellente mondo dello sport"

Cristiano Corazzari, 44 anni di Stienta, assessore regionale uscente candidato per la Lega, tra le cui deleghe ha anche quella dello sport, non ha dubbi. “. Investire sullo sport è indispensabile perché non solo incentiva i risultati agonistici nelle varie discipline sportive, ma ancheLa Regione Veneto in base alla legge dello sport promuove e sostienein particolare modo aiutando i comuni a fare la manutenzione degli impianti e gli adeguamenti dettati dalla sicurezza e dalle norme prescritte dalla legge, “qui abbiamo voluto non solo investire negli impianti di eccellenza, ma anche nell’ammodernamento degli impianti esistenti di cui stiamo facendo il censimento a livello di tutto il territorio regionale assieme al Coni”., le informazioni per incentivare i veneti a praticare sport saranno messe a disposizione attraverso una app.“Anche il Polesine ha un tessuto sportivo molto vivo - afferma Corazzari - Attraverso i bandi dello sport ho cercato di sostenere le società sportive polesane e avere particolare attenzione sugli impianti dei comuni”.“Mi sono incontrato con i rappresentanti delle società sportive per informarli di questi bandi regionali, perché avessero le giuste informazioni, ho trovato una grande collaborazione dal Coni locale presieduto da Lucio Taschin, che mi ha molto aiutato sul percorso dello sport e che ringrazio molto per l’aiuto”.“Sono orgoglioso che il, - commenta Corazzari - una partita che il presidente Luca Zaia è riuscito a portare a casa in maniera vincente. Questo sarà traino positivo sia di immagine per la nostra regione sia per flussi turistici. Un risultato che porterà beneficio a tutta la regione e non solo a Belluno”.Con Corazzari la Regione Veneto ha messo a punto, attraverso una legge regionale, la“ho chiesto l’adesione delle realtà sportive e ho avuto un grande riscontro. Come Federica Pellegrini, pluriolimpionica e primatista di nuoto, che è stata testimonial della carta dei valori qualche stagione fa, o l’Imoco volley nella stagione in corso”. La carta etica nella prossima stagione sportiva sarà promossa dalla rugby Rovigo.“LaSono rimasto colpito - spiega Corazzari - dai campioni paralimpici, ce ne sono tantissimi come. Lo sport in questi casi diventa strumento che permette di raggiungere risultati impensabili, non solo una lezione di vita, fra obiettivi inimmaginabili anche dal punto di vista fisico”.“Testimonio la vicinanza delle istituzioni, ho lavorato in sinergia con Fondazione Cariparo per esempio, penso ai bandi sportivamente” conclude Corazzari. "La mia battaglia di assessore regionale allo sport è stata rivolta a portare nel territorio i finanziamenti regionali e ad intercettare più investimenti possibili del recovery fund".