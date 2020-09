Recuperate 8 tonnellate di rifiuti grazie a oltre 150 volontari a Porto Barricata

referente regionale di Plastic Free Onlus e Un Cuore Da Cavaliere, associazione di volontariato con sede a Rosolina ma operativa ovunque.Dopo la consueta registrazione della presenza e una breve presentazione verbale della raccolta i partecipanti si sono avviati in massa verso l'arenile deltino, dedicandosi a una passeggiata ecologica fino alla Madonnina, simbolo dell'estrema punta a nord del litorale portotollese. Sul luogo un piacevole ristoro con acqua fresca e frutta dell'azienda agricola Azzalin è stato offerto dallo staff del Barricata Tuna Club.Grazie al contributo di Alì supermercati, al Panificio Girotti di Taglio di Po e a varie leccornie portate dai volontari stessi è stato possibile trascorrere qualche ora all'insegna della pura e sana convivialità.Grande la soddisfazione che traspare dalle parole dell'organizzatore: "Un successo anche questa seconda edizione, nonostante le incertezze e il periodo storico e sociale particolare. - spiega Mancin - Ringrazio Porto Barricata e Barricata Tuna Club per l'immancabile supporto, il comune di Porto Tolle e Rosolina per il patrocinio. Una bella sinergia tra le parti organizzative e un gran lavoro di squadra ha permesso di dare vita a una giornata stupenda, all'insegna dell'amore per l'ambiente e della natura ma anche del territorio".Conclude poi Mancin, con vero orgoglio:Lavorerò sodo per portare sempre più persone a pulire per un messaggio importante: la Terra è di tutti e tutti devono fare la loro parte per rimediare a questo disastro. Se non ora, quando?"