Luca Zaia a Rovigo con Matteo Salvini

leader della Lega per Salvini premier a sostegno della terza elezione a presidente della Regione Veneto Veneto di Luca Zaia,La visita del senatore Salvini, già segretario federale della Lega Nord e dal 2018 segretario anche del partito collegato che prende il suo nome, sarà occasione di visita, insieme al candidato consigliere per la lista Lega, oggi assessore regionale, Cristiano Corazzari, delle realtà produtti industriali, con la Inox Tech di Lendinara, ed orticole, con le eccellenze di Lusia, dove si fermeranno anche a pranzo.L'azienda si occupa della produzione di tubi per il settore Oil&Gas, esporta in tutto il mondo e conta un organico di 140 dipendenti. "Non esiste alcuna volontà di entrare nel merito di questioni e scelte politiche - dichiarano dalla Inox Tech -che vuole far conoscere ai propri leader uno degli attori principali del tessuto produttivo polesano”.L’azienda sottolinea inoltre di essere disponibile in futuro ad ospitare rappresentanti di qualunque schieramento politico così come membri delle istituzioni locali e nazionali che fossero interessati a conoscere più da vicino la propria realtà, che ha radici solide in Polesine ma che fa parte di una multinazionale sudcoreana quotata alla Borsa di Seul, il gruppo SeAH., affinchè Inox Tech possa essere portata come esempio, nel suo lavoro quotidiano al Senato e nelle istituzioni nazionali ed europee”.: "Mentre altri rimangono chiusi nei palazzi, attaccati alla poltrona,per poter essere al centro di progetti economici.".