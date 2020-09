Il leghista Corazzari nella sede della Cisl di Rovigo

ROVIGO - Il segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin ha accolto lunedì 14 settembre pomeriggio, nella sede della Cisl di Rovigo, il candidato della Lega Cristiano Corazzari, nell’ambito degli incontri avviati sul territorio con le diverse liste per le elezioni del 20 e 21 settembre.

“Intendiamo portare avanti un confronto costruttivo con la politica, nel rispetto del ruolo di ciascuno e mantenendo la nostra autonomia, per portare le nostre idee nelle sedi opportune. In questo momento particolare per tutto il Paese, il ruolo della politica sul territorio è quanto mai importante, soprattutto per la provincia di Rovigo che è stata spesso trascurata, ma dove si possono fare progettualità e investimenti importanti per costruire un Polesine migliore”.

Sono quindi intervenuti i rappresentanti delle federazioni di categoria, evidenziando le istanze e le problematiche dei diversi settori. La segretaria amministrativa della Cisl Padova Rovigo Stefania Botton ha messo l’accento su “una delle caratteristiche del Polesine, con più pensionati che lavoratori attivi e nascite in calo costante, con problemi per la scuola e per l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Quello che ci sta a cuore è una politica che sostenga le famiglie e che possa esprimere un nuovo modello di welfare”.

Ha concluso l’incontro Cristiano Corazzari: “Innanzitutto grazie per l’opportunità che mi date – ha detto – segno di una collaborazione che nel tempo si è consolidata e che auspico possa proseguire. Se avrò la possibilità di continuare il mio mandato, questo sarà la base per un lavoro insieme, reciprocamente utile. Nel mio impegno, ho bisogno di suggerimenti e sollecitazioni che vengano dal territorio. Questo è un momento importante perché bisogna porre delle basi per continuare e per capire che tipo di rapporto avrà la nostra provincia con il resto del Veneto. Credo che questa sia un’occasione importante: dare un segnale di coesione e di coerenza con le dinamiche di sviluppo del resto del Veneto. In questi cinque anni sono intervenuto su molti dei temi che mi avete sottoposto e che saranno la base sulla quale deve crescere il tessuto per fare della provincia di Rovigo una opportunità per il Veneto. Per quanto riguarda i servizi – ha concluso l’assessore regionale – l’esperienza Covid ci ha insegnato che se salta la sanità salta la società. Dobbiamo investire di più in servizi ai cittadini sul territorio. Sulla scuola, vorremmo poter intervenire di più e questo è uno dei punti importanti della nostra proposta di autonomia”