Luca Zaia a Rovigo: "Senza il vostro calore non riuscirei a governare". Standing ovation per il presidente assieme a Salvini [VIDEO]

premier del partito nazionale.Adulti, vecchi, ma anche tantissimi giovani e ragazzini, si sono contesi prima del comizio il presidente Zaia per un selfie. Accanto al numero uno del Veneto c'èl'assessore regionale polesano uscente, e l'onorevolee altri candidati consiglieri del Polesine.Per primo prende la parola il"Mesi del lockdown ci ha reso orgogliosi di essere Veneti.". Poi Fontana fa riferimento ai muri imbrattati con la minaccia di morte a Zaia: "La nostra arma domenica e lunedì sarà la matita elettorale con la quale sanciremo la vittoria di Luca Zaia in Veneto e a Rovigo. Perché il Veneto e Rovigo amano Luca Zaia"., prima di passare la parola poi a Zaia e a Salvini, fa un passaggio sull'autonomia, indispensabile, necessaria "per creare quella filiera che legherà più intensamente il Polesine con la Regione e poi quando arriveremo al governo con Roma. Il voto di domenica e lunedì servirà anche a ribadire questo". Ferrarese ricorda che Salvini il 3 ottobre sarà a processo per aver mantenuto fede da ministro alle promesse fatte in campagna elettorale.ricordando quando veniva a Rovigo anni addietro e si ritrovavano in pochi. Ribadisce Zaia cosa vuole portare ancora a casa: l'autonomia, spiega. Il più bel risultato di questa amministrazione? "Di avere ereditato una regione nel 2010 che era considerata periferia dell'impero e ora invece è una regione in prima fila. Abbiamo dimostrato al mondo intero, con il referendum anche con le gestione dell'emergenza del Covid, che siamo una squadra compatta che ha dato una risposta a tutto questo. La partita non è finita, il virus c'è, portiamo la mascherina, dobbiamo igienizzarci, ma sappiamo che il 95% dei positivi non ha sintomi, dobbiamo attendere che il virus se ne vada". Zaia ripercorre anche i 145 giorni chiusi in protezione civile, dove lui da buon capitano di una nave, non ha mai mollato l'strema dedizione, "nessuno sapeva come sarebbe finita la partita".Anchesi congratula con la platea polesana numerosa e ricca di giovanissimi, "alle 14.30 di un martedì pomeriggio sotto il sole". "E' mia convinzione che l'autonomia sarà presto firmata dal presidente Zaia e dal sottoscritto presidente del consiglio dei ministri". "Il risultato lunedì per il Veneto sarà straordinario - invita Salvini - eSalvini ricorda di aver abrogato la legge Fornero, anche "se Renzi e quelli del Pd sembra vogliano riproporla". "Domani ci saranno 187 scadenze fiscale, si dovranno pagare tasse come se nulla fosse accaduto, come se non ci fosse stato il virus, come se tutto fosse stato aperto.".