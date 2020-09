Oggi la presentazione del piano triennale di Veneto Agricoltura

CEREGNANO (Rovigo) - “La ricerca deve essere protagonista dell’integrazione tra tradizione e innovazione, per sviluppare la competitività delle imprese agricole: il Veneto può giocare un ruolo da capofila nel panorama italiano con la creazione di una rete integrata del sistema della conoscenza”. Con queste parole Carlo Salvan vice presidente regionale di Coldiretti Veneto ha salutato la platea di imprenditori, dirigenti e funzionari riuniti in occasione dell’incontro di presentazione del piano triennale di Veneto Agricoltura nell’azienda dimostrativa di Sasse Rami di Ceregnano in provincia di Rovigo.

Il suo intervento che ha ripreso uno dei dieci punti prioritari del documento di Coldiretti per la prossima legislatura si è concentrato sui bisogni del comparto agricolo alle prese con le nuove sfide del mercato. “Serve una regia forte che sappia attivare un circuito virtuoso tra le aziende, il mondo della ricerca e gli enti di sperimentazione. E’ strategica una circolarità delle sapere – ha detto Salvan – per tracciare le linee di sviluppo con uno sguardo aperto alle nuove frontiere della scienza come la cisgenesi per abbandonare vecchi e superati scenari. Solo così la campagna oltre ad attrarre le nuove generazioni che investono in progetti di vita potrà dimostrare tutto il suo appeal anche nei confronti dei giovani talenti dello studio costretti diversamente a cercar fortuna all’estero”.