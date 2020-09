Un progetto per rispettare e aiutare la sfera sessuale dei disabili

”. Così ha esordito la candidata conigliera regionale Marialaura Tessarin, che entra ancora una volta in un argomento importante, ma troppo spesso dimenticato.Continua Tessarin. “La maggior parte delle persone è convinta che i disabili non siano interessati al sesso o che addirittura non siano in grado di praticarlo, e che fondamentalmente non sia una priorità rispetto ai grossi problemi e limitazioni che gli stessi vivono quotidianamente"."La verità è che certamente i disabili pensano al sesso, perché i disabili sono persone esattamente come le altre, con le stesse esigenze e gli stessi desideri.Sottolineando poI: "Alcuni disabili, per via appunto della loro condizione non possono nemmeno praticare la masturbazione. Esiste un progetto - chiarisce Tessarin - l’unico in Italia ideato dalche solo per un paese civile può rappresentare la massima espressione del ‘diritto alla salute e al benessere psicofisico e sessuale’. L’assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità si caratterizza con la libertà di scelta da parte degli esseri umani di vivere e condividere la propria esperienza erotico-sessuale a prescindere dalle difficoltà riscontrate nell’esperienza di vita".Concludendo: "L’assistenza sessuale in Italia non è ancora regolamentata” spiega la Tessarin “c’era stato un tentativo portato avanti dal Senatore PD Sergio Lo Giudice nel 2014 attraverso un DDL che però purtroppo è caduto nell’oblio.Qualche tentativo di sperimentazione è stato attuato dalla Lombardia, l’Emilia Romagna e la Toscana"."Anche il Veneto deve dimostrare di essere una Regione all’avanguardia. I tempi sono maturi, le richieste da parte dei disabili e delle loro famiglie sono troppe. Bisogna dare delle risposte subito. La sessualità è un aspetto fondamentale per il benessere psicofisico di tutti, riconoscerlo è un atto di civiltà".