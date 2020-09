Tre serate uniche tra il 18 e il 20 settembre al Deltablues

Domenica 20 appuntamento sempre nel capoluogo nell'area fieristica CenSer (viale Porta Adige, 45) con le finali nazionali dell'International Blues Challenge (Ibc). Quattro le band in lizza, le cui esibizionianticiperanno lo spettacolo di Gegè Telesforo con il Rovigo Jazz Department Ensemble del conservatorio Venezze di Rovigo.Venerdì 18 settembre il festival arriva a Lendinara nel parco di Villa Malmignati per un'altra serata d'impronta jazzistica. In apertura, alle 21.30, il duo formato dai polistrumentisti e cantanti napoletaniIlaria Graziano e Francesco Forni.L'impegno live ha portato Le Scat Noir a esibirsi molto, in Italia e all'estero facendo tappa in luoghi iconici come il B-Flat di Berlino, in Germania.Sabato 19 e domenica 20 settembre la rassegna approda a Rovigo per il primo dei due fine settimana programmati nel capoluogo del Polesine, sotto la stella di Gegè Telesforo, protagonista di entrambe leserate, organizzate in collaborazione con il Conservatorio statale Venezze.In cartellone la polistrumentista Elli de Mon (Pescheria nuova, corso del Popolo), One Horse Band (piazzetta Marvelli), Cek Franceschetti & Jamie Dolce (piazza Matteotti), Luca Zennaro Trio (piazza Vittorio Emanuele II°), Tommaso Stanghellini Trio (piazza Garibaldi).La prima parte della serata sarà dedicata alle finali nazionali dell'International Blues Challenge (Ibc) per individuare la band che rappresenterà l'Italia alle finalissime del contest mondiale per artisti emergenti promosso dalla Blues Foundation, in calendario dal 19 al 23 gennaio 2021.Conclusi i set per il concorso, gran finale con l'esibizione di Telesforo con il Rovigo Jazz Deparment Ensemble, gruppo formato di docenti e studenti del conservatorio Venezze e diretto da Massimo Morganti.Deltablues è organizzato da Ente Rovigo Festival con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la collaborazione del Conservatorio Statale F. Venezze,