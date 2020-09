Beltotto ringrazia Corazzari per le adesioni alla 'famiglia' sempre più grande di Teatro Stabile, solo Rovigo non risponde

I severi protocolli anticontagio fanno diventare i teatri luoghi sicuri: distanziamento, igienizzazione, mascherina in viso, file distanziate, pagamenti elettronici e prenotazioni online son rigida routine per chi organizza e fa spettacoli.. “Di fatto rinunciamo al 55% del nostro pubblico, per noi sarà un bagno di sangue, ma dobbiamo affermare la responsabilità del teatro pubblico, dal momento che i soci dello Stabile sono pubblici” spiega Beltotto.La stagione estiva è andata bene: l’inaugurazione dello spettacolo dal vivo a giugno è avvenuta simultaneamente nelle tre piazze in cui lo Stabile ha i teatri di riferimento, e poi è proseguita per 100 appuntamenti con molta partecipazione.Anche gli oltre 200 spettacoli estivi organizzati da Arteven, il circuito multidisciplinare regionale, con cui lo Stabile ha sottoscritto una convenzione di collaborazione a partire dalla stagione 2020-21 sono stati molto seguiti, ad indicare che il bisogno di condividere emozioni dal vivo, dopo la reclusione del lockdown, è molto forte.“Devo ringraziare pubblicamente l’assessore alla cultura del Veneto Cristiano Corazzari, - sottolinea Beltotto - in questi mesi miei di presidenza è stato unaHa sempre aiutato e non è mai rimasto indietro rispetto a provocazioni. Quando durante l’estate lo Stabile ha trovato il supporto e l’adesione delle Camere di commercio del Veneto, che sono entrate come soci ordinari - “un sodalizio forte che unisce e che affonda le radici anche nel tessuto economico dei territori” - si è mosso in prima persona. L'ho apprezzato molto, pur nella difficoltà emergenziale del Covid lui ha fatto in modo che la Regione trovasse i soldi per fare la squadra, noi dello Stabile li abbiamo raddoppiati e costruito un pacchetto di spettacoli, che ora è nelle mani di Arteven così che anche tutti i comuni abbiamo la possibilità di aprire le sale per i loro spettatori” ha spiegato Beltotto.“Mi auguro che soprattutto i teatri dei centri capoluogo decidano di entrare nella famiglia più ampia, che ha raggiunto con Arteven un ottimo equilibrio”. “Come presidente dello Stabile mi muovo secondo input gestionali dei soci che sono di tutti i colori politici, eventuali pregiudizi di tipo politico sono negati dai fatti: a Padova c’è una giunta con cui andiamo d’amore e d’accordo. Conabbiamo cominciato un rapporto ricco e fecondo, nonostante Cesare Galla (celebre critico teatrale ndr) che è come l’ultimo dei giapponesi; anche constiamo tessendo grandi e fervide relazioni, diho ricevuto personalità interessate ad entrare in relazione con noi”. “Non mi sembra che a- specifica - qualcuno si sia sentito invaso e non mi sembra occupata Arteven, ciascuno sta facendo il mestiere suo” dice Beltotto per esorcizzare eventuali attribuzioni del ruolo da 'generale conquistatore'.ma non perché Beltotto non si sia fatto vivo, anzi. “Persino il presidente Zaia all’assemblea soci racconta Beltotto - ha chiesto: ma la città Rovigo non c’è? Diteglielo a Rovigo che se entra nello Stabile la Regione gli darà una mano!”.“Ecco - conclude Beltotto - anche io mi chiedo Rovigo dove è, Rovigo cosa intende fare, visto che con sindaco e assessore ci siamo visti un numero sufficiente di volte, sette. Mi hanno posto delle domande alle quali ho sempre dato risposta. Rovigo ci sei? Vuoi davvero fare tutto da sola mentre gli altri attorno fanno squadra?”.Il Comune di Rovigo, che aveva chiesto alla Regione Veneto per il 2020 un sostegno da 45mila euro per la stagione del teatro Sociale e ne ha ricevuti solo 25mila, non deve essersi sentito molto considerato sapendo invece che il teatro Dal Monaco di Treviso, come quello di Rovigo teatro di tradizione e di pari livello nelle produzioni liriche e di prosa, ha ricevuto diverse centinaia di migliaia di euro "allineandosi".