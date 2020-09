Simona Bisaglia, la volontaria della Protezione civile con il pallino della autonomia

"Ho vissuto per anni in una regione autonoma come il Trentino ed, benchè vi sia stato ilche ha sancito la volontà del popolo veneto, concome porti ed areoporti. Il modo in cui si è gestita la chiusura e la riapertura delle scuole dal governo di Roma è l’esempio di quanta distanza con le esigenze dei veneti vi sia tra la visione del presidente Luca Zaia e la ministra Azzolina".Anche se per la prima volta impegnata in VenetoTra i punti di programma d"Una esperienza esaltante quella di essere stata scelta dal presidente Luca Zaia per la sua lista sul territorio - confida Bisaglia -, con l’esperienza delle".Dall'esperienza di, con massima attenzione al distretto produttivo delle giostre da Luna Park vista l'esperienza professionale diretta a Bergantino.in questa sfida per Venezia e confido nel buonsenso di chi mi ha conosciuto e nelle attestazioni di stima e fiducia che ricevo. Io ci sono, e continuerò ad esserci".