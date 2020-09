Riccardo Nencini a Rovigo per sostenere la lista di Italia Viva alle regionali del Veneto

Per la circostanza era presente anche il vice segretario regionale del Psi Frizzera di Padova ed i candidati della Lista civica Sbrollini, Avanzi, Rossi e Arianna Corropoli. Ad intervistare Nencini, per la circostanza, era presente il sindaco di Polesella Leonardo Raito. I temi trattati vertevano soprattutto sulla situazione relativa alla cultura nel nostro Paese e gli orientamenti relativi alle vicende referendarie sul taglio dei parlamentari.Nencini ha sottolineato come con il ridimensionamento dei partiti si sia atrofizzato anche il respiro culturale in tutto il nostro Paese e come tutto l’occidente stia subendo la crescita qualitativa delle università cinesi che dedicando alla ricerca tempi e mezzi estremamente importanti stanno prevalendo anche su molte università americane oltre che sulle nostre che hanno affievolito l’impegno sul versante della ricerca.Relativamente al referendum costituzionale, dopo avere evidenziato i motivi che lo spingevano a votare no, ha sottolineato come l’iniziativa dei 5Stelle abbia catturato l’interesse dell’antipolitica e della pancia degli italiani evidenziando che assieme alle vicende del Covid hanno prodotto una evidente verticalizzazione degli assetti decisori nelle istituzioni, in particolare a livello governativo ed a livello regionale.