Amministrazione, finanza e marketing un'occasione per chi vuole proseguire il percorso di studi

ROVIGO - Entro il 15 ottobre le iscrizioni al corso serale di amministrazione finanza e marketing all’istituto istruzione superiore “De Amicis” di Rovigo sono aperte per tutti coloro che vogliono imparare qualcosa di nuovo e approfondire le proprie conoscenze.Come fare? Facile: la domanda di iscrizione entro il 15 ottobre. Il colloquio con la commissione predisposta per il collocamento (sulla base dei titoli formali, informali e non formali quali esperienze nel volontariato o di altro tipo) in uno dei 3 anni previsti (1° biennio, 2° biennio, 5° anno).ed è per la città risorsa da non sprecare, perché il diploma Afm apre un infinito ventaglio di utilizzi lavorativi e poi, diciamolo in termini schietti, senza le lingue, senza l’economia, il diritto ai nostri tempi, strade sbarrate ovunque.Il diplomato indei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda.Il diploma rilasciato al termine del corso serale ha la stessa validità di quello conseguito nel corso diurno, sia per l’accesso ai corsi universitari che per l’inserimento nel settore lavorativo pubblico oprivato.