Usciti i calendari di serie D. Adriese e Delta si affronteranno all'undicesima giornata

ROVIGO - Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i calendari della stagione 2020/21 che prenderà il via il prossimoper concludersi il. Un viaggio appassionante da nord a sud della penisola che come ogni anno metterà a confronto sul palcoscenico nazionale le aspirazioni di grandi città e piccoli borghi. Il girone di andata terminerà il. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il, l’11^ giornata, la 13^ per i Gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3^ e dell’8^ giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.

Per le festività natalizie la 15^ giornata (la 17^ per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16^ (18^ per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11^ di ritorno (la 13^ per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15.00, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00.



Nel girone C con le due formazioni polesane di Adriese e Delta Porto Tolle si parla veneto, ma attenzione alle rappresentanti del Trentino Alto Adige e del Friuli VG. La quarta giornata offre il big match Trento-Arzignano, poi tantissimi i derby in programma: Campodarsego-Luparense alla 5ª, derby di Udine Manzanese-Cjarlins Muzane alla 6ª, Mestre-Clodiense Chioggia alla 10ª, Delta Porto Tolle-Adriese all'11ª, Virtus Bolzano-Trento alla 14ª. La squadra di Carmine Parlato nel girone d’andata capirà il proprio destino facendo visita all’Este, alla Clodiense, al Mestre e al Campodarsego. Tanta curiosità per il Chions di Fabio Rossitto che avrà le sfide più importanti ad inizio e fine di ogni girone.



Sicuramente un girone tosto con Adriese e Delta che giocheranno entrambe in casa o in trasferta nelle prime tre giornate e nelle ultime quattro, mentre per il resto del campionato ci sarà una giusta alternanza. Quindi appuntamento domenica 27 settembre alle ore 15 con Adriese - Manzanese e Delta Porto Tolle - Union Feltre.



Le favorite sono già state più volte nominate a partire dal Trento, per poi passare ad Arzignano e Adriese, senza dimenticare Cjarlins Muzane e Union Clodiense. Difficile quindi pensare a squadre già retrocesse o che potrebbero trovarsi già in fondo alla classifica. Tutto è ancora da decidere.



GUARDA I CALENDARI