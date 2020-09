Doppio appuntamento con Bruno Voglino e Luca Telese

VILLANOVA DEL GHEBBO - COSTA DI ROVIGO - Doppio appuntamento anche per questa settimana con gli eventi di Polesine Incontri con l'autore: venerdì 25 settembre a Villanova del Ghebbo Bruno Voglino presenterà Paura non abbiamo. Donne e televisione in Italia (Castelvecchi editore 2019). In questo libro Voglino, con lo sguardo accorto di chi la televisione la conosce perché l’ha fatta, si interroga su quanta e quale attenzione la televisione italiana (pubblica e privata) ha prestato all’evoluzione della condizione femminile, restituendo l’esatta percezione del senso politico e culturale del faticoso cammino che è stato fatto e la consapevolezza di quanto ancora sia lunga e impervia la strada verso la parità dei diritti.

L'incontro si terrà alle ore 21.00 presso la sala Polivalente A. Borin di via Sabbioni 5. Modera Martina Mosca.

Sabato 26 settembre a Costa di Rovigo sarà la volta di Luca Telese e i suoi Cuori Rossoblù (Solferino, 2020), un evento per ripercorrere l’indimenticabile trionfo del Cagliari del 1970. La squadra di Gigi Riva vinse lo scudetto, un traguardo impensabile che, come si legge nel libro, citando Gianni Brera, “è stato il vero ingresso di quell’isola in Italia”.

L'incontro si terrà alle ore 18.00 presso il Teatro Comunale Mario V. Rossi in Piazzale San Benedetto da Norcia. Modera Irene Lissandrin.

Gli appuntamenti proseguiranno il 30 settembre con Marcello Simoni che a Lendinara presenterà l'attesissimo Il mercante di libri (Newton Compton Editori, 2020).

L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione attraverso il modulo disponibile sul sito www.fondazioneaida.it.

La rassegna è organizzata e sostenuta dalla Provincia di Rovigo, con la collaborazione dei Comuni del Sistema Bibliotecario Provinciale e Fondazione Aida, con il sostegno della Fondazione Cariparo e della Regione del Veneto – Progetto “ReteEventi 2020”.