Delta Porto Tolle: ecco tutte le disposizioni per vedere la sfida contro il Feltre

PORTO TOLLE (Rovigo) - La società Delta Calcio Porto Tolle comunica che, alla luce dell’ordinanza del 19 settembre 2020 della Regione Veneto, e del protocollo del 10 agosto della Federazione Giuoco Calcio e i successivi chiarimenti del 17 settembre 2020, è prevista per domenica 27 settembre 2020 l’apertura dello stadio dalle ore 14.

La società si impegnerà a seguire tutte le direttive dettate dalla normativa di riferimento. In particolare: vendita biglietti ospiti e locali. La società provvederà ad effettuare una prevendita presso il bar Tie Break, sito in Via Tangenziale 10, Porto Tolle da mercoledi 23 settembre a domenica 27 settembre.

La biglietteria, inoltre, sarà aperta: sabato 26 settembre dalle ore 10 alle ore 12, domenica 27 settembre dalle ore 14 alle ore 15. Tutte le persone che entreranno nell’impianto sportivo dovranno: effettuare controllo della temperatura all’ingresso dello stadio attraverso termometro infrarossi con personale della società dedicato, produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19

La società provvederà: ad individuare percorsi di entrata ed uscita per evitare assembramenti, vendere biglietti numerati con posto predefinito che assicuri 1 metro di distanza tra le persone, informare gli spettatori di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere assegnati, con divieto di collocamento in piedi, di indossare la mascherina dal momento dell’ingresso al raggiungimento del posto e comunque ogni volta che ci si allontani dallo stesso.