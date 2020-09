L'arte invade il centro cittadino

ROVIGO - “Ricominciamo insieme” è l'evento organizzato per domenica 27 settembre, dal Circolo Culturale Arti Decorative con sede in piazza Annonaria. Si tratta della principale manifestazione artistica delle Arti Decorative, patrocinata da Comune e Provincia Di Rovigo e dalla Regione Veneto, una grande esposizione d'arte nelle vie e piazze del centro storico, saranno interessate piazza Vittorio Emanuele II, via Umberto Maddalena, via X luglio, piazza Annonaria e piazza U. Merlin.

In mostra le opere di oltre 50 artisti espositori provenienti da tutta la regione, che riempiranno la città di quadri, fotografie e sculture. L'inaugurazione è prevista alle 10 di sabato e si potranno ammirare tutti i lavori fino alle 19.

Nell'ambito della mostra collettiva sarà inoltre, allestita negli spazi di via U. Maddalena una speciale Mostra di Beneficenza allo scopo di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di materiale sanitario (mascherine, guanti, camici, ecc.) a favore dell'Iras di Rovigo.

Con l'occasione verrà distribuito il libro fotografico "insieme nell'arte", che raccoglie gran parte delle opere dei soci ed amici del Circolo realizzate durante il periodo di isolamento del Covid-19. Tutto è nato, come spiega Franco Montanari, presidente del Circolo Arti Decorative, in piena emergenza Coronavirus.

“A metà marzo, dopo alcune telefonate a soci ed amici del Circolo per uno scambio di saluti ed un aggiornamento sull'andamento del lockdown, ho scoperto che tutti ci eravamo messi al lavoro con tele, pennelli e colori per superare al meglio ed esorcizzare quei brutti momenti di vita, così particolari ed inusuali.

Così è nata la prima idea di raccogliere tutte queste opere e mostrarle al pubblico. In un primo tempo le abbiamo pubblicate sui social del Circolo, con l'intenzione, al termine dell'emergenza sanitaria, di farne una grande Mostra collettiva all'aperto per le vie e le piazze del Centro di Rovigo.

Inoltre per non disperdere questo prezioso materiale abbiamo ritenuto opportuno e gradito dare forma alla esposizione virtuale sui social con un libro-ricordo, che potesse, almeno in parte, contenere il lavoro dei nostri artisti in questo difficile e tormentato periodo di isolamento, che si è concretizzato nel libro "insieme nell'arte", in distribuzione domenica 27 settembre.

L'evento Ricominciamo Insieme vuole essere un forte segnale di ripresa delle pubbliche manifestazioni d'arte a Rovigo, città da sempre aperta e disponibile alla valorizzazione delle capacità e potenzialità artistiche e culturali locali”.