Torna la montagna di Rovigo svetta

GRIGNANO POLESINE (Rovigo) - Conto alla rovescia per la IV Edizione di Rovigo svetta, il Festival della Cultura e del Cinema di Montagna organizzato dal Club Alpino Italiano (CAI) di Rovigo. Nelle serate del 2, 9 e 16 Ottobre 2020, la rassegna racconterà le Terre Alte del nord-est attraverso tre film che hanno ottenuto grande favore di critica e pubblico nei maggiori Festival italiani. Al termine delle proiezioni il pubblico in sala avrà modo incontrare persone di spicco del panorama alpinistico italiano, oltre a registi, scrittori ed esperti di montagna impegnati in progetti di vita e di educazione ambientale.

Come gli scorsi anni l’ingresso è gratuito previa prenotazione on-line al link pubblicato sul sito www.cairovigo.it. La manifestazione segue scrupolosamente tutti i protocolli di sicurezza anti-covid. In sala sarà garantito il distanziamento attraverso posti a sedere vuoti e l’uso obbligatorio della mascherina.

Entriamo nel vivo del cartellone svelando i titoli delle pellicole che animeranno l’edizione 2020. Il Festival prenderà il via Venerdì 2 Ottobre con La val che urla, film noir di Lucia Zanettin che ha avuto il privilegio di essere presentato in anteprima assoluta alla 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, all’interno dello Spazio Regione Veneto. Venerdì 9 Ottobre sarà la volta di Ten, docufilm corale di Gabriele Donati, Claudio Migliorini, Mariana Zantedeschi che ha incantato gli appassionati del genere con le intrepide imprese degli alpinisti che negli ultimi quarant’anni hanno esplorato la Valdadige. Venerdì 16 Ottobre chiuderà la rassegna Resina, il film di Renzo Carbonera definito dai critici: Riscatto al femminile di una comunità (Il Manifesto), Un coro per riconciare (La Stampa), Un film insolito, ma piacevole (Il Giornale).

“Sono tre pellicole molto diverse tra loro e questo ci darà modo di far conoscere la montagna sotto angolazioni differenti”. Così Simone Pupazzi, ideatore e deus ex machina di Rovigo Svetta, ha commentato nella sede del CAI Rovigo il cartellone della IV Edizione. Durante l’incontro informale l’organizzatore ed Emanuele Saggiorato, Presidente della Sezione, hanno ringraziato tutto lo staff che da tempo lavora dietro le quinte per la riuscita della manifestazione, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Inoltre, hanno rimarcato il valore del nome dato quattro anni fa al Festival dove “il verbo svetta indica la volontà della nostra città di avvicinarsi alle Terre Alte raccontando e discutendo di valori, tradizioni, bellezze, problemi, esplorazioni, sport e dei protagonisti del territorio montano”.

PROGRAMMA

Venerdì 2 Ottobre 2020, ore 21, Teatro Grignano Polesine, Rovigo

La Val Che Urla, regia di Lucia Zanettin (film)

Venerdì 9 Ottobre 2020, ore 21, Teatro Grignano Polesine, Rovigo

TEN, di Gabriele Donati, Claudio Migliorini, Mariana Zantedeschi (documentario di alpinismo)

Venerdì 16 Ottobre 2020, ore 21, Teatro Grignano Polesine, Rovigo

RESINA, regia di Renzo Carbonera (film)

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria on-line:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-rovigo-svetta-2020-119943529325