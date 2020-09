La maratona del "Veneto che Legge" arriva ad Adria con Attive Terre

ADRIA (Rovigo) - Venerdì 25 settembre in occasione della maratona regionale di lettura “Il Veneto che Legge" l’associazione genitoriale di volontariato Adria Attive Terre Onlus, organizza due significati momenti per ricordare il valore della lettura a grandi e piccini. L’invito è rivolto a tutti, ed è completamente gratuito, al quale si accederà mediante l’adozione delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19.un appuntamento per i più piccoli per conoscere la sorprendente storia di Annatata che condurrà in un viaggio nel Polesine accompagnata da buffi personaggi che coinvolgeranno i piccoli spettatori in un viaggio in un mondo fantasticol’evento dal titolo “Tracce immortali di viaggiatori in Polesine” vedrà protagoniste alcune giovani ragazze che condurranno sulle tracce di illustri viaggiatori del Polesine attraverso la lettura di brani tratti dal libro “Di passaggio - tracce di viaggiatori in Polesine da Dante a Herbert” di Sergio Garbato e impreziosite dai disegni di Gabbris Ferrari.Gli eventi 2020, si potranno realizzare grazie alla consolidata collaborazione e sostegno dell’amministrazione comunale di Adria, del conservatorio musicale Antonio Buzzolla e della fondazione M° Ferrante e Rosita Mecenati.