I funghi tornano sui banchi del mercato coperto

ROVIGO - Tornerà al mercato coperto di Campagna Amica nel quartiere Tassina di Rovigo, da questo sabato, il banco agricolo dei funghi. Tra i vari prodotti in vendita nella tensostruttura di via Vittorio Veneto 87/A dal 26 settembre ci saranno i funghi che mancavano da alcuni mesi proprio perché i mercati di Campagna Amica seguono la stagionalità per la disponibilità di prodotto.

Diverse le varietà coltivate senza trattamenti chimici, in serre chiuse e climatizzate, al fine di creare le condizioni ideali per la crescita e lo sviluppo del prodotto. Il produttore porterà questo sabato diverse tipologie: dallo Shitake, al Pleurotus ostreatus, meglio noto come sbrisa, passando per il pioppino fino al cardoncello. La scelta è ampia per cercare di soddisfare la richiesta della clientela. Queste tipologie di funghi si prestano a essere trifolate e accompagnati con prezzemolo e un buon spicchio di aglio, meglio se Bianco Polesano Dop e un filo d’olio extra-vergine d’oliva italiano. Tutti prodotti che trovate al mercato.

Da sabato mattina, dunque, anche i funghi saranno disponibili al mercato coperto di Campagna Amica in Tassina, con i consueti orari di apertura, dalle 8.30 alle 12,30.