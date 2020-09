Incontro con esperti di livello nazionale per garantire professionalità ed efficienza 

ROVIGO - Prende il via martedì prossimo 29 settembre nella sala Flumina del Museo Grandi Fiumi, il percorso di formazione organizzato dal Comando di Polizia Locale di Rovigo quale Ente capofila dei comuni della provincia, finanziato con fondi della Regione Veneto.

In programma numerosi incontri con esperti di livello nazionale in varie materie, selezionati dall’Associazione Anvu.

Il progetto ha lo scopo di qualificare il ruolo degli operatori di Polizia Locale quali nuovi assunti e con una formazione continua per gli operatori già in servizio, che consenta di acquisire quegli elementi conoscitivi necessari per garantire la professionalità e l’efficienza dei Corpi e Servizi di appartenenza.