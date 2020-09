PORTO TOLLE (Rovigo) - Venerdì 25 settembre scorso è partita la 5^ edizione della Route del Panathlon Club, con una 3 giorni di escursione in bici nel Delta del Po. Guidati dal Governatore dell’Area 1 Veneto-Trentino Alto Adige Giuseppe Franco Falco, con ben 25 iscritti e la collaborazione dei Club di Rovigo, Adria, Chioggia e Ferrara, la prima tappa ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti del Panathlon di Rovigo il presidente Gianpaolo Milan con Paolo Avezzù e Lello Salvan.

Un percorso cicloturistico di 97 km. con partenza da Tolle, poi Sacca di Scardovari, Santa Giulia, Goro, Bosco Mesola ed arrivo alla Abbazia di Pomposa. Qui i partecipanti alla Route sono stati accolti in forma ufficiale dal Sindaco di Codigoro Alice Zanardi, accompagnata dagli Assessori Stefano Adami e Samuele Bonazza. Al ritorno tappa al Castello di Mesola per tornare alla base di partenza all’Hotel Bussana di Tolle, per ospitare alla sera il presidente del Parco dell’Ente Parco del Delta del Po Moreno Gasparini.