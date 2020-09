Riduzione della Tari a Rosolina per le attività colpite dal Coronavirus

ROSOLINA (Rovigo) - Nel prossimo consiglio comunale di Rosolina convocatoInfatti, in emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale, con particolare gravità per le città a vocazione turistica e dopo l’adozione di numerosi decreti nazionali volti ad attuare il cosiddetto lockdown di tutte le attività economiche.l’amministrazione comunale intende promuovere tutte le misure possibili a sostegno delle attività economiche commerciali del territorio del Comune di Rosolina, tra le quali, concedere una riduzione della Tari a favore delle attività economiche.Tenuto conto dell’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria."Andremo ad intervenire sulle utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, esercenti che risultano iscritte nella riscossione ordinaria della"La delibera sulle agevolazione tari per le attività produttive va ad aggiungersi a quella già approvata a marzo, ricordo che il temine ultimo per presentare la domanda è il 30 settembre riferito solamente per le utenze domestiche, mentre per le attività produttive sarà fatta un’adeguata pubblicità e forniremo dei moduli precompilati per presentare la domanda".Concludendo: "E’ un risultato portato avanti anche con l’interessamento dell’intero Consiglio Comunale dopo vari incontri con i capigruppo".