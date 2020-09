In Polesine 5 titoli regionali

AURONZO DI CADORE - Di ritorno dalla gara di campionato regionale sulle distanze dei 1000mt per le categorie superiori e 2000mt per gli Under 14 il Gruppo Canoe Polesine Rovigo Asd porta a casa almeno una medaglia d’oro o d’argento per ogni atleta iscritto alla manifestazione e la bellezza di 5 titoli di campione regionale 2020.

Con la presenza dei più blasonati club Veneti cui si sono aggiunti i club dal vicino Trentino e una cospicua rappresentativa dalla Slovenia che includeva numerosi elementi della sua squadra nazionale e di club locali le gare sono state un significativo banco di prova per i nostri atleti polesani.

Giulia Munerato e Veronica Padoan conquistano ben 2 titoli regionali a testa il primo in coppia nella specialità del K2 Junior femminile mt 1000 e il secondo in coppia negli equipaggi “misti”. Giulia in coppia con Giovanni Zerbinato per la categoria del K2 Junior Misto e Veronica in coppia con Nicola Albertin nel K2 ragazzi Misto. Gli equipaggi misti devono essere composti dal 50% di un sesso e 50% del sesso opposto. Si tratta di una recente introduzione nel regolamento federale che sta riscuotendo particolarmente successo tanto è che c’erano più equipaggi misti iscritti nelle gare piuttosto che nelle tradizionali gare maschili o femminili a parità di categoria. Gli alfieri Polesani hanno raggiunto sempre la medaglie d’argento dietro agli equipaggi sloveni ma per tre volte consecutive il titolo di campione regionale veneto 2020.

Le altre “stelle” del Gruppo Canoe Polesine Rovigo sono stati: Edoardo Albertin vincitore della gara del K1 Cadetti A e Campione regionale 2020 sui 2000mt. Petra Biasioli e Anna Munerato medaglia d’argento a pochi secondi dietro all’equipaggio vincitrice del Trentino ma pur sempre campionesse regionali nel K2 Allieve B sui 2000mt. Infine ancora oro per Emma Albertin e Glenda Simonetta nel K2 Allieve A sui 200mt, specialità nella quale non è prevista l’assegnazione del titolo di campione regionale.

Stagione 2020, prolungata a seguito della pandemia Covid-19, e non ancora al termine per i nostri polesani che potranno partecipare alla gara del prossimo 18 ottobre a San Donà di Piave per la disputa dei campionati di fondo sui mt 5000 per le categorie superiori e gara regionale aperta sui 2000mt per le categorie Under 14.