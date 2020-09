Il thriller storico di Simoni a Polesine incontri con l’autore 

LENDINARA (Rovigo) - Polesine Incontri con l'autore: il 30 settembre appuntamento con il thriller storico. Marcello Simoni a Lendinara presenterà l'attesissimo Il segreto del mercante di libri (Newton Compton Editori, 2020), seguito della della Trilogia del mercante di libri, firmata da uno degli autori italiani protagonista nel genere del thriller storico.

L'incontro si terrà alle ore 21.00 presso la Biblioteca Comunale G.Baccari (Via Giambattista Conti, 30). Modera Elena Fioravanti.

Il romanzo di Simoni, già vincitore del Premio Bancarella e tradotto in 20 Paesi, racconta le avventure del mercante Ignazio da Toledo in una delle sue più rischiose avventure.

La trama ci porta nel 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei Sette Dormienti. In questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente “addormentati”, secoli prima, in un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere il mercante, bensì il mistero dell’immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei Sette Dormienti.

Simoni, nato a Comacchio nel 1975, ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, suo romanzo d’esordio, si è fatto conoscere dal grande pubblico.

Lisa Iotti il 16 ottobre chiuderà questa edizione di Polesine Incontri con l'autore: a Melara presenterà 8 secondi (Il Saggiatore, 2020).

L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione attraverso il modulo disponibile sul sito www.fondazioneaida.it.

La rassegna è organizzata e sostenuta dalla Provincia di Rovigo, con la collaborazione dei Comuni del Sistema Bibliotecario Provinciale e Fondazione Aida, con il sostegno della Fondazione Cariparo e della Regione del Veneto – Progetto “ReteEventi 2020”.