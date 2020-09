Comune di Adria e provincia di Rovigo vicini ai lavoratori di Giada Spa e Jacob Cohen

ADRIA (Rovigo) - L’amministrazione comunale di Adria ribadisce la propria vicinanza ai lavoratori adriesi e in questo particolare momento di difficoltà, anche per i dipendenti della Giada spa.- spiega il sindaco Omar Barbierato - in tutte le occasioni ho ribadito quanto sia importante il futuro dei dipendenti, sia attraverso un possibile nuovo accordo tra le due aziende per dare continuità lavorativa ai dipendenti e sia attraverso un nuovo accordo per Jacob Cohen che necessita di forza lavoro professionale, per dare continuità al marchio di alta moda".a partecipare ad eventuali tavoli di concertazione, allo scopo di pervenire ad una soluzione che serva a preservare i posti di lavoro e l’alta professionalità dei lavoratori.