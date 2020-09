Bracconaggio, l’operazione Gold River prosegue, maxi multe per i pescatori irregolari

ROVIGO - Emergono ulteriori particolari indiscrezioni in merito all’indagine portata avanti dai Carabinieri Forestali di Rovigo, che il 23 agosto ha dato un duro colpo ai vertici di un’organizzazione criminale dedita al bracconaggio ittico in mezza Italia ed alla frode in commercio, la cui “centrale operativa” si era stabilità da tempo in Polesine (LEGGI ARTICOLO).

Si parla ancora una volta della vasta Operazione denominata Gold River, che ha avuto risalto anche a livello parlamentare, in particolare nell’Aula del Senato il giorno 2 settembre, quando, in un intervento di fine seduta, il Senatore Simone Bossi, oltre a complimentarsi con il personale dei Carabinieri Forestali di Rovigo che aveva condotto le indagini, informava i colleghi e la presidente sugli aspetti salienti della vicenda e faceva anche il punto sull’iter parlamentare della nuova Legge contro il bracconaggio ittico e la pesca di professione nelle acque interne ora in discussione alla Camera dei Deputati.

Nel corso della mattina di domenica 27 settembre, personale delle Stazioni Carabinieri Forestale di Rovigo e delle Stazioni Forestale di Ferrara, Argenta e Comacchio notificavano a otto individui di nazionalità italiana e tre di nazionalità rumena, tutti pescatori di professione, residenti nelle provincie di Rovigo e Ferrara, delle sanzioni amministrative per un importo totale di 42.000 Euro.

Si tratta di violazioni all’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 che prevede l’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari destinati al consumo umano ed animale, condotta sanzionata dall’art. 2 del D.Lgs. 190/2006 che prevede una sanzione pecuniaria di 1.500 Euro.

Nella sostanza tutti questi individui, che la Procura di Rovigo, per ora, ha ritenuto di non indagare, consegnavano presso un sito di stoccaggio abusivo sito in Polesine del prodotto ittico privo di rintracciabilità, favorendo, di fatto, il configurarsi ed il perpetrarsi dei gravi reati contestati ai vertici del sodalizio.

Rimangono ora da definire ulteriori aspetti che sono indispensabili per mettere la parola fine all’odioso fenomeno del bracconaggio ittico, per uno dei quali, in realtà, il settore Veterinario dell’Az. ASL di Ferrara ha già provveduto, appare infatti già sospeso il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004 – certificato di conformità (cd. Bollino CE) a suo tempo concesso ad un magazzino sito all’interno di un mercato ittico della provincia di Ferrara, utilizzato dagli indagati quale copertura per i loschi traffici illeciti.

Altre valutazioni sono attualmente al vaglio della Questura di Rovigo – in particolare della Divisione Anticrimine – la quale, sulla base delle condotte sin qui assodate, ha già avviato vari procedimenti amministrativi finalizzati all’emissione di misure di prevenzione personali previste dalla Legge Antimafia numero 159 del 2011 e successive modifiche, come il Foglio di via Obbligatorio e Divieto di Ritorno nel luogo di commissione dell’attività criminosa, l’Avviso Orale e la Sorveglianza Speciale.

Ultimo aspetto, ritenuto di fondamentale importanza per impedire una volta per tutte la prosecuzione dei comportamenti illeciti fin qui accertati, saranno le determinazioni circa i possibili provvedimenti sospensivi che la Regione Veneto vorrà adottare in merito alle licenze di pesca professionale a suo tempo rilasciate, oltre che per le condotte illecite accertate nell’ambito delle indagini, anche in considerazione del fatto che, in particolar modo i soggetti di nazionalità rumena, sembrano aver fornito, all’atto dell’avvio del procedimento amministrativo che infine ha permesso di rilasciare le licenze in questione, tutta una serie di dati fraudolenti.