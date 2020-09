ROVIGO - Presso la Sala Consiliare della Provincia di Rovigo, da venerdì 2 ottobre e per altri quatto venerdì, fino al 30 ottobre, sempre alle 18.00, verrà realizzata un’assai originale rassegna denominata “panorami e Confini scientifici “che spazierà dalla linguistica, all’astronomia alla matematica all’agraria botanica per finire con la filosofia della scienza.

Ad alternarsi in qualità di docenti saranno rispettivamente l’economista Matteo Santipoli (UniOd), l’astronomo Roberto Turolla (UniPd), il matematico Luigi Tomasi, il patologo delle piante Sergio Mutto Accordi (UniPd) e il filosofo della scienza nonché Presidente dell’Accademia dei Concordi Giovanni Boniolo (UniFe).

Arci di Rovigo, organizzatore della rassegna inserita in Radici del Contemporaneo in quanto vincitore del bando “Eventi Culturali” 2020 della Fondazione Cariparo, intende approfondire alcuni temi che le indagini scientifiche in diversi campi ci mostrano nella loro complessità e importanza sia pe il livello delle conoscenze acquisite sia per le prospettive di futuri sviluppi. L’eccellenza dei relatori che hanno dato all’Arci questa preziosa e generosa collaborazione, vero e proprio regalo alla città rendono tale rassegne un’occasione ghiotta e assolutamente da non perdere. Entrata libera nel rispetto delle norme vigente e con possibilita di iscrizione al Circolo Arci Galileo Cavazzini.