Reading poetico-letterario e musicale ad Adria presso il parco Robert Baden Powell

E’ intervenuta poi l’assessore Sandra Moda che portando i saluti dell’amministrazione comunale ha sottolineato l’impegno dimostrato dall’associazione nel realizzare attività rivolte alla cittadinanza.Ad animare il racconto come per magia, sono apparsi: Ser Peperone Rosso di Baricetta, Cipollina della Contrada di San Vigilio, Nana la Banana di Cà’Emo, la Patata Americana di Valliera, il Cavolfiore Lucio di Fasana, Nello il Pisello di Porto Viro, Carlotta la carota di Porto Tolle e il Melone Adriano di Ariano.I bambini e i genitori, sono stati coinvolti attivamente durante la storia dalla voce narrante che ha posto loro semplici domande sul territorio e i prodotti della tradizione come ad esempio viene preparata la torta con le patate americane.Ad impreziosire il racconto le note del chitarrista Michele Barbuiani di Adria.